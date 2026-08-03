«Обнуление» юга: мост в Затоке повержен, трафик с НАТО перекрыт

Операция по обнулению черноморской транспортной инфраструктуры Украины достигла кульминации: после массированных ударов по портам, которые привели к остановке морского трафика, российские Вооруженные силы поставили на стоп сухопутный южный транспортный коридор, уничтожив стратегический мост в Затоке Одесской области. Как отметил военный эксперт Юрий Подоляка, наконец-то, мост в Затоке разрушен. Ранее удавалось его на время выводить из строя, «и вот теперь, в результате комплексной атаки (судя по кадрам) один из пролетов моста таки упал».По его словам, это в том числе результат наших новых возможностей по точному наведению ракет и беспилотников операторами. «Уничтожение моста в Затоке, — отметил Подоляка, — имеет важнейшее стратегическое значение. Это был единственный железнодорожный путь от придунайских украинских портов на территорию остальной Украины. И быстро его заменить не получится».Ресурс «Военная хроника», отметил, что к ударам по мосту, судя по всему, приступали с ночи 3 августа, а основным средством поражения выступили «Герани». «Через этот мост проходит значительный поток железнодорожных грузов, горюче-смазочных материалов и техники, поступающих из стран НАТО через Румынию», — отмечает канал. Вместе с ударами по заводам беспилотников и ракет в Киеве, Львове, Днепропетровске, нарушение транспортной инфраструктуры Украины неизбежно скажется на поставке оружия на фронт. В этом, судя по всему, и состоит главная цель российского Генштаба.