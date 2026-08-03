Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину после убийства двух россиян в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД страны.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что преступление нанесло урон туристической отрасли страны. «Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов», — отметил господин Пхуангкеткеу (цитата по ТАСС).
22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе 26 июля. Полиция задержала двоих подозреваемых, они признались в убийстве. По их словам, мужчины хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Мотоцикл обнаружили закопанным недалеко от кладбища в провинции Чонбури. Тела убитых нашли спустя несколько дней.