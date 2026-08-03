Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину после убийства двух россиян в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД страны.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину после убийства двух россиян в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД страны.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что преступление нанесло урон туристической отрасли страны. «Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов», — отметил господин Пхуангкеткеу (цитата по ТАСС).

22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе 26 июля. Полиция задержала двоих подозреваемых, они признались в убийстве. По их словам, мужчины хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Мотоцикл обнаружили закопанным недалеко от кладбища в провинции Чонбури. Тела убитых нашли спустя несколько дней.