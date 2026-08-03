Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе 26 июля. Полиция задержала двоих подозреваемых, они признались в убийстве. По их словам, мужчины хотели украсть у россиян мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Мотоцикл обнаружили закопанным недалеко от кладбища в провинции Чонбури. Тела убитых нашли спустя несколько дней.