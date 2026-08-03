Хаос при вторжении превратился для незваных мигрантов в туман неопределенности

Хаос при пересечении границы уступает место неопределенности для марокканцев на улицах Сеуты. Люди из более чем 50 000, которые въехали в испанский анклав на этой неделе, рассказывают о своем путешествии и своих перспективах.
Несколько дней назад Юсуф Эль-Аббас увидел возможность вернуть себе ту жизнь, которую он потерял семь лет назад, пишет The Guardian. Ходили слухи, что около 400 человек переплыли из Марокко в соседний испанский анклав Сеута на североафриканском побережье, примерно в 19 км через Гибралтарский пролив от материковой Испании.
У 44-летнего марокканца, отца четверых детей, появился шанс вернуться в Испанию, из которой он был депортирован, когда истек срок его пребывания в стране после потери работы в Бильбао в 2019 году.
Эль-Аббас взял такси и направился в город Тетуан, расположенный к югу от анклава. По пути он увидел посты в соцсетях и новостные сообщения, в которых утверждалось, что марокканские власти разрешают людям пересекать границу с их стороны. Это означало, что в отличие от тех, кто пересек границу предыдущей ночью, он мог просто пересечь границу по суше, а затем всего за пять минут переплыть границу с марокканской территории на испанскую, чтобы избежать испанского пограничного контроля.
Он добрался до Тетуана и обнаружил, город полностью погруженным в хаос, пишет The Guardian. «Молодые люди бегали по улицам, заполоняя все уголки», — говорит марокканец. К тому времени, когда второе такси доставило Эль Аббаса во Фнидек, город на границе с Сеутой, он понял, что обычные заграждения и контрольно-пропускные пункты, не позволяющие людям без европейских документов даже приблизиться к границе, были сняты.
«Марокканская полиция кричала нам: “Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь! Бегите сейчас же, бегите в Испанию”, — сказал он. “Накануне вечером они избивали людей. Но в то утро нас пропустили. Все это не имело смысла”.
Несмотря на скопление людей, Эль Аббас заметил, что полиция пропускает через границу только марокканцев. «Всех мигрантов из стран, расположенных к югу от Сахары, оттесняли силой».
Он добрался до границы в среду в 14:45. К трем часам дня, после короткого заплыва, он уже стоял на испанской земле. Не всем так повезло.
«Всего за 10 минут пребывания в воде я увидел четырех мертвых людей, плавающих в марокканских водах», — сказал он. «Люди вытаскивали их тела». Они были в числе по меньшей мере 72 человек, которые утонули или были раздавлены при попытке добраться до испанской территории, отмечает The Guardian.
Эль-Аббас — лишь один из примерно 50 000 человек, прибывших в Сеуту на этой неделе, что премьер-министр Испании Педро Санчес назвал «нарушением территориальной целостности Испании».
Мадрид связал последний приток беженцев с «мафией, занимающейся торговлей людьми», которая воспользовалась решением верховного суда Испании, который недавно постановил, что лица, перехваченные в море при попытке попасть в Сеуту или Мелилью — другие испанские анклавы на североафриканском побережье, — не могут быть возвращены в срочном порядке по специальным правилам..
Но также высказывались предположения, что марокканские власти, возможно, открыли границу, чтобы выразить свое недовольство недавним визитом Санчеса в Алжир, который поддерживает усилия по освобождению спорной территории Западная Сахара от марокканской оккупации, указывает The Guardian.
Посол Марокко в Испании Карима Беньяич Миллан заявила, что Рабат недоволен массовым пересечением границы, добавив, что надеется, что те, кто находится в Сеуте, вернутся.
Источники в правительстве Марокко сообщили информационному агентству Europa Press, что приток людей в Сеуту связан с «преступными организациями», и настаивали на том, что сотрудничество Рабата с Испанией остается «образцовым».
В мае 2021 года Рабат ослабил пограничный контроль, позволив 10 000 человек въехать в Сеуту в течение двух дней, во время дипломатического противостояния, возникшего после того, как Мадрид разрешил лидеру движения за независимость Западной Сахары пройти лечение от Covid-19 в Испании.
Эль Аббас сказал, что он никогда не переставал мечтать о возвращении в Испанию, где в течение 14 лет работал в основном в сфере гостеприимства. После депортации в Марокко в 2019 году он жил отдельно от своей жены и четырех дочерей, которые остались в северном испанском городе Бильбао, перебиваясь случайной работой по ремонту мобильных телефонов вместе со своим отцом.
«Я никогда не переставал думать о возвращении», — сказал он. «В Марокко я был жив, но на самом деле я не жил».
Возвращение было горько-сладким, констатирует The Guardian. Когда он выплыл на берег в Сеуте, сотрудник Гражданской гвардии Испании протянул руку, чтобы вытащить его из воды. Но этот жест помощи в конечном итоге сменился насилием. Через три дня после прибытия группа людей, с которыми он был, была окружена военным патрулем и избита. «Та же рука, которая помогла мне выбраться из воды, позже ударила меня», — сказал он.
История Эль-Аббаса вряд ли уникальна. Хотя к вечеру пятницы более 48 000 человек вернулись в Марокко, сотни все еще спят в парках, на общественных площадях и тротуарах, ожидая возможности продолжить путь или просто найти место для отдыха. По-видимому, мигрантам практически невозможно выехать из Сеуты на материковую часть Испании.
17-летний Саид из Касабланки сидел на обочине в нескольких сотнях метров от них. Он тоже присоединился к толпе, направлявшейся в Сеуту, когда услышал, что граница открыта. Но ликование уступило место реальности, и все, что у него было, — это бутылка воды и упаковка йогурта, которые дал ему местный житель.
Подросток рассказал, что после того, как он перешел границу, его отвезли в центр для несовершеннолетних без сопровождения, но там не было свободных мест, и он снова оказался на улице. По словам солдата, пожелавшего остаться неизвестным, в настоящее время власти, включая военных, полицию и Гражданскую гвардию, обращаются с несовершеннолетними без сопровождения как с обычными мигрантами и возвращают их в Марокко.
Саид и другие подростки, которые были с ним, сказали, что никто не продавал им еду и не пускал в магазины и рестораны, потому что они не говорили по-испански.
Спустя три дня после массового наплыва туристов Сеута постепенно пытается вернуть себе ощущение нормальной жизни. К вечеру субботы террасы кафе снова начали заполняться, а некоторые заведения вновь открыли свои двери. За многими из оставшихся беженцев ухаживают местные жители Сеуты, которые ходят по улицам, раздавая бутылки с водой, бутерброды, одеяла и одежду. Другие останавливаются, чтобы спросить, не нужна ли им помощь, или предложить позвонить родственникам.
Такие проявления солидарности оказались под угрозой из-за прихода крайне правых политиков и неонацистской группировки, которые стремятся использовать гуманитарный кризис в своих собственных целях, утверждает The Guardian.
«Они собираются использовать наши чувства, чтобы присвоить себе заслуги и сказать, что они защищали Сеуту», — сказала местная жительница по имени Малика. «Мы не хотим, чтобы они были здесь. Если они хотят что-то защищать, им следует отправиться куда-нибудь в другое место».
Малика, родившаяся в Сеуте в семье солдата, служившего в испанской армии, отвергла идею о том, что жизнь в городе должна определяться исключительно политической конфронтацией, которая последовала за массовым прибытием беженцев на этой неделе. Но она также признала давление на город с населением чуть более 80 000 человек. «Это была бы невозможная ситуация для любого города», — сказала она.
Фатима Хамед Хоссейн, член ассамблеи Сеуты, опасается, что напряженность, вызванная кризисом, усугубила разногласия внутри города. «Все, что мы пережили, привело к напряженности в отношениях между соседями», — сказала она. «Именно это подпитывает крайне правых».
Когда караван людей возвращался обратно через границу, Саид думал о будущем. Его цель проста: получить место в центре защиты, посвятить следующий год изучению испанского языка и, когда ему исполнится 18 лет, найти работу парикмахера. Больше всего он боится остаться без юридических документов и увидеть, как этот план рухнет еще до того, как он начнет осуществляться.
Однако уход не входит в его планы. «Все, что мне нужно, — сказал он, — это шанс».