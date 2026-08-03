Хаос при вторжении превратился для незваных мигрантов в туман неопределенности

Эль-Аббас взял такси и направился в город Тетуан, расположенный к югу от анклава. По пути он увидел посты в соцсетях и новостные сообщения, в которых утверждалось, что марокканские власти разрешают людям пересекать границу с их стороны. Это означало, что в отличие от тех, кто пересек границу предыдущей ночью, он мог просто пересечь границу по суше, а затем всего за пять минут переплыть границу с марокканской территории на испанскую, чтобы избежать испанского пограничного контроля.