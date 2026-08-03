Власти Таиланда пообещали усилить безопасность туристов после убийства россиян

22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали 26 июля, их мотоцикл нашли разобранным на части и закопанным в районе старого кладбища в провинции Чонбури. Подозреваемые в убийстве на допросе рассказали, что хотели украсть мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Злоумышленники сначала застрелили брата, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог.