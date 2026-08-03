«Изменение климата убивает»: премьер европейской страны обрушился на отрицателей

Европа полыхает лесными пожарами и задыхается от жары. Премьер-министр Испании давно высказывается о реалиях глобального потепления, но политические оппоненты остаются равнодушными.
Чуть более четырех лет назад премьер-министр Испании Педро Санчес посетил небольшой городок в юго-западном регионе Эстремадура, пострадавший от одного из лесных пожаров, охвативших десятки тысяч гектаров земли по всей стране, пишет The Guardian.
В результате летних пожаров в северном регионе Кастилия-и-Леон погибли два человека, а еще один мужчина получил смертельные ожоги после того, как пламя поглотило экскаватор, с помощью которого он пытался проложить противопожарную линию для защиты своего города. Тем летом дворник в Мадриде потерял сознание и умер от теплового удара, находясь на смене в условиях высокой температуры. Парамедики, которые пытались спасти его, отметили, что температура его тела была 41,6°C.
«Я хочу кое-что прояснить», — заявил премьер-министр журналистам в Эстремадуре в тот день в 2022 году. «Изменение климата убивает: как мы видели, оно убивает людей; оно также убивает нашу экосистему, наше биологическое разнообразие, а также разрушает то, что дорого нам как обществу — наши дома, наш бизнес, наш домашний скот».
Ранее на этой неделе — на фоне лесных пожаров, которые за первые семь месяцев 2026 года уничтожили более 180 000 гектаров земли — он повторил то же самое резкое предупреждение.
«Чрезвычайная климатическая ситуация убивает, — заявил испанский премьер-министр. — И именно поэтому недостаточно бороться с последствиями, что мы и делаем; что мы должны сделать, так это устранить ее причины, предвидеть ее последствия и, следовательно, лучше подготовить нашу страну к защите жизней людей».
Точно так же, как он был одним из самых громогласных европейских лидеров, когда дело доходило до критики действий Израиля в секторе Газа и войны Дональда Трампа в Иране, а также защиты преимуществ иммиграции, Педро Санчес уже давно использует неприкрашенные формулировки для повышения осведомленности о чрезвычайной климатической ситуации.
На первый взгляд, в этом нет ничего удивительного: будучи страной, расположенной на южной границе континента с самым высоким уровнем нагрева воды в мире, Испания становится все более уязвимой к последствиям чрезвычайной климатической ситуации, будь то засухи, опустынивание, неустойчивые погодные условия, проливные дожди или лесные пожары, отмечает The Guardian.
Осознание и, возможно, личный опыт растущих масштабов кризиса становятся все более распространенными. Согласно опросу, опубликованному в декабре 2024 года государственным исследовательским институтом Испании, Центром научных исследований, 84% испанцев считают чрезвычайную климатическую ситуацию «реальной угрозой благополучию людей и здоровью планеты».
Однако, несмотря на наводнения и пожары, в политической сфере мало общего, и оппозиционные партии отвергли планы Санчеса относительно «государственного пакта» по подготовке Испании к чрезвычайной климатической ситуации.
Консервативная Народная партия Испании (PP) обвинила правительство в использовании «мантры» о климатическом кризисе для маскировки «плохого управления» стихийными бедствиями.
Представитель Народной партии Эстер Муньос, утверждая, что администрация Санчеса ухватилась за климатическую чрезвычайную ситуацию как за важный вопрос, подвергла сомнению само понятие климатического кризиса, вызванного деятельностью человека.
«То, что климатические изменения происходили на протяжении всей истории человечества и Земли, очевидно», — сказала она. «Итак, как мы, люди, действуем перед лицом происходящих изменений?».
Информация Народной партии о климатическом кризисе и реагировании на чрезвычайные ситуации, мягко говоря, неоднозначна. Когда в конце октября 2024 года на Валенсию обрушилось наводнение, региональный президент из Народной партии, который в итоге подал в отставку, в течение трех часов обедал с журналистом и прибыл в центр реагирования только ранним вечером, к тому времени многие люди утонули в своих домах, гаражах и автомобилях.
В отличие от своей бывшей коллеги из Валенсии, президент Народной партии Мадридского региона Изабель Диас Аюсо поспешила обратиться к центральному правительству с просьбой вмешаться и взять на себя общий контроль за ликвидацией лесных пожаров. Но Аюсо, правый популист, поставил под сомнение научную основу чрезвычайной климатической ситуации и заявил, что это «программа действий», продвигаемая «лобби» и «коммунистами».
Ее взгляды напоминают взгляды ультраправой партии Vox, которая непреклонна в том, что нынешние лесные пожары не имеют ничего общего с чрезвычайной климатической ситуацией и связаны исключительно с неспособностью очистить сельские районы от лишней растительности и инвестировать в противопожарные службы. Народная партия заключила ряд региональных альянсов с Vox, предвещая возможную национальную коалицию, если она победит на всеобщих выборах в следующем году.
Эксперты и климатологи говорят, что причиной пожаров является сочетание факторов: заброшенность сельских районов, обилие легковоспламеняющейся сухой растительности и усиление аномальной жары, вызванной изменением климата, отмечает The Guardian.
В среду депутат Европарламента от «Голоса Европы» Хорхе Буксаде попытался продвинуть программу партии по опровержению, опубликовав документ, который якобы является официальным документом министерства авиации, свидетельствующим о том, что температура выше 44 градусов по Цельсию была зафиксирована на наблюдательных станциях по всей Испании еще в 1950-х годах.
Государственное метеорологическое управление Испании, Aemet, отреагировало в социальных сетях, указав, что документ был поддельным.
«Мы изучили данные, и все данные станции, кроме одной, являются ложными», — сказал Aemet. «Если бы это было правдой, они бы не отрицали изменения климата: раньше были периоды сильной жары, но теперь они стали более частыми и интенсивными».