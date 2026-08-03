«Изменение климата убивает»: премьер европейской страны обрушился на отрицателей

В результате летних пожаров в северном регионе Кастилия-и-Леон погибли два человека, а еще один мужчина получил смертельные ожоги после того, как пламя поглотило экскаватор, с помощью которого он пытался проложить противопожарную линию для защиты своего города. Тем летом дворник в Мадриде потерял сознание и умер от теплового удара, находясь на смене в условиях высокой температуры. Парамедики, которые пытались спасти его, отметили, что температура его тела была 41,6°C.