Стало известно, кто убедил Трампа не бомбить Иран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман убедил президента США Дональда Трампа не выполнять свои последние угрозы военной эскалации против Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, разговор между лидерами состоялся в выходные, после чего Трамп изменил позицию. Эксперты гадают, является ли это искусным завершением конфликта или хаотичным перебором вариантов.