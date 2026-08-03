Стало известно, кто убедил Трампа не бомбить Иран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман убедил президента США Дональда Трампа не выполнять свои последние угрозы военной эскалации против Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, разговор между лидерами состоялся в выходные, после чего Трамп изменил позицию. Эксперты гадают, является ли это искусным завершением конфликта или хаотичным перебором вариантов.
Бывший высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что МБС сыграл ключевую роль в изменении курса Вашингтона. В Белом доме и Пентагоне не предоставили подробностей о переговорах с Ираном.
Приглашенный научный сотрудник Центра современных арабских исследований Халед Эльгинди заявил, что Трамп «движется в направлении последнего человека, с которым разговаривал». Ранее таким собеседником был премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Саудовская Аравия заинтересована в стабильности региона и опасается эскалации конфликта. Эр-Рияд ранее призывал Вашингтон к сдержанности.
В Тегеране пока не комментировали публикацию. Официальных заявлений от Белого дома не поступало.
В июле 2026 года Саудовская Аравия уже призывала США воздержаться от ударов по хуситам. Кроме того, в июне Эр-Рияд активизировал дипломатические усилия для деэскалации на Ближнем Востоке.
Пентагон ищет нетрадиционные способы давления на Иран.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.