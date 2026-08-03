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Пискарев: Провокации с участием «лженаблюдателей» готовятся перед выборами в РФ

Провокации с участием обученных за рубежом «лженаблюдателей» могут готовиться к выборам в России. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Провокации с участием обученных за рубежом «лженаблюдателей» могут готовиться к выборам в России. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

— К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей «лженаблюдателей», — предупредил он.

По словам Пискарева, такие люди могут провоцировать конфликты на избирательных участках и подавать жалобы на несуществующие нарушения. По его мнению, это может использоваться для дискредитации избирательного процесса.

Председатель также сообщил, что иноагенты привлекают к онлайн-обучению бывших муниципальных депутатов и политологов, которые покинули Россию. На курсах, как утверждается, слушателей знакомят с законодательством, цифровым активизмом и взаимодействием со СМИ, передает Telegram-канал комиссии.

18 июля ЦИК России завершила заверение федеральных списков кандидатов и списков по одномандатным округам всех 11 политических партий, которые участвуют в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Последней эту процедуру прошла партия «Зеленые». Следующим этапом для партий станет регистрация федеральных списков — документы принимают до 5 августа.

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