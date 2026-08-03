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Москва предупредила Дублин о тяжелых последствиях «актов пиратства»

Москва направила сигнал Дублину о том, что возможные попытки ирландских военных брать на абордаж суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций обернутся для инициаторов тяжелыми последствиями. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Ирландии Юрий Филатов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия», — подчеркнул дипломат в разговоре с «Известиями».

Поводом для предупреждения стали поправки к оборонному акту 1954 года, вступившие в силу в конце июля. Документ дает ирландским военным право высаживаться на любые корабли под предлогом контроля санкционного режима и защиты окружающей среды.

По словам Филатова, возможности ирландских ВМС невелики. The Irish Times ранее отмечала, что из восьми патрульных кораблей в море одновременно выходят лишь два-три из-за нехватки экипажей; нередко на дежурстве оказывается всего одно судно.

В начале года правительство Ирландии представило первую национальную стратегию морской безопасности. План подразумевает более тесное сотрудничество с государствами НАТО для охраны собственных вод.

Как писала The Irish Times со ссылкой на военных и гражданских чиновников, Дублин решил модернизировать флот из-за растущей обеспокоенности действиями России. Целью преобразований названо превращение «символического флота» в силы территориальной обороны, способные защищать страну, а также противодействовать шпионажу и возможному саботажу.