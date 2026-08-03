Москва предупредила Дублин о тяжелых последствиях «актов пиратства»

Москва направила сигнал Дублину о том, что возможные попытки ирландских военных брать на абордаж суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций обернутся для инициаторов тяжелыми последствиями. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Ирландии Юрий Филатов.