Турчак рассказал Мишустину о состоянии дорог в Республике Алтай

В нормативное состояние в Республике Алтай было приведено 315 километров дорог, сказал руководитель субъекта Андрей Турчак в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Турчак заявил, что до конца года будет отремонтировано еще 68 километров дорог и 5 мостов.
В июле завершено строительство Платовского моста через реку Катунь. К 2028 году ожидается завершение реконструкции Чуйского тракта.
Визит премьер-министра состоялся в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Мишустин уже побывал в Якутии и Тыве.
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