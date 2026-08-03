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Турчак рассказал Мишустину о состоянии дорог в Республике Алтай

В нормативное состояние в Республике Алтай было приведено 315 километров дорог, сказал руководитель субъекта Андрей Турчак в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В нормативное состояние в Республике Алтай было приведено 315 километров дорог, сказал руководитель субъекта Андрей Турчак в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Турчак заявил, что до конца года будет отремонтировано еще 68 километров дорог и 5 мостов.

В июле завершено строительство Платовского моста через реку Катунь. К 2028 году ожидается завершение реконструкции Чуйского тракта.

Визит премьер-министра состоялся в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Мишустин уже побывал в Якутии и Тыве.

Читайте материал «Мишустин поддержал создание в Якутии Дальневосточного ИИ-кластера».

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