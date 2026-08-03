Назван гигантский ущерб от лесных пожаров и аномальной жары в Европе

В последние месяцы Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна столкнулась с самым масштабным сезоном природных пожаров со времен окончания Второй мировой войны.