Американских военных призвали придумать «креативные и нетрадиционные» идеи для наказания Ирана

Американское командование призывает военнослужащих представить «креативные и нетрадиционные» идеи для наказания Ирана. Запрос от высокопоставленного офицера военного командования США, ведущего войну президента Дональда Трампа с Ираном, поступил по электронной почте: «Нам нужны идеи».
«Мы ищем новые творческие и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его», — написал офицер разведывательного управления Центрального командования США (CENTCOM) в сообщении, разосланном в среду широкой группе военных аналитиков, согласно источнику, знакомому с этим сообщением. Второй источник также сообщил, что высокопоставленный военный офицер США направил сообщение на прошлой неделе, в котором запрашивал новые идеи о том, как вести себя с Ираном.
Запрос в стиле краудсорсинга, который, по словам военных чиновников, был необычным по электронной почте, является одним из признаков ограниченных — и потенциально неприятных — возможностей, доступных Трампу для принуждения Ирана к сделке на его условиях, комментирует CNN. Надеясь найти альтернативу, представитель CENTCOM начал мозговой штурм по электронной почте, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь идея получше. Второй источник сообщил, что CENTCOM рассматривает все варианты, признавая необходимость пересмотра стратегии.
«Центральное командование США имеет давнюю историю мышления и занимающихся инновационными способами,» — заявил капитан Тимоти Хоукинс, пресс-секретарь Центрального командования США. — Адмирал Купер, в частности, обращается к членам нашей замечательной команды, независимо от ранга, для достижения максимально возможного уровня оперативной эффективности".
Это электронное письмо предшествовало угрозе Трампа нанести новые удары по Ирану, которая была отменена в выходные после того, как региональные политики, а именно наследный принц Саудовской Аравии, вмешались, позвонив президенту США и призвав его к деэскалации.
В течение нескольких недель США наносили по Ирану авиаудары, направленные на то, чтобы ослабить его способность угрожать судоходству в Ормузском проливе и вернуть Тегеран за стол переговоров, но по-прежнему нет никаких признаков заключения сделки, констатирует CNN.
Трамп обдумывает возможность усиления военной кампании, возможно, путем возобновления интенсивных ударов по оставшимся ядерным объектам Ирана, которые, как он утверждал, были «уничтожены» в результате ударов прошлым летом. Два источника, знакомых с планированием, говорят, что военные активно готовятся нанести удары по горе Кирка и другим иранским объектам, которые, как считается, содержат ядерные материалы или оборудование.
Но даже при наличии у Америки самого мощного обычного оружия, говорят эти источники, одними ракетами и бомбами вряд ли можно добиться многого, поскольку объекты находятся глубоко под землей. Чтобы уничтожить их, США, вероятно, потребуется использовать наземные войска — огромный риск, на который Трамп не хотел идти, из-за вопросов о прозрачности его администрации в отношении потерь военнослужащих. На данный момент считается, что в ходе боевых действий погибло восемнадцать военнослужащих США.
Другой источник сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов, похожих на «фейерверк», которые могли бы поразить те же объекты, что и год назад, в надежде на символическую победу, которая позволила бы ему выйти из войны, фактически не достигнув одной из своих первоначальных целей: избавления Ирана от его ядерная программа.
И маловероятно, что это решило бы то, что стало центральной проблемой войны: претензии Ирана на Ормузский пролив.
«В конце концов, президент захочет заключить сделку, поэтому он будет постоянно искать способы проявить жесткость и выйти из положения, — сказал один из источников, знакомых с недавними обсуждениями по планированию. — Иногда требуется творческий подход, особенно если у вас заканчиваются традиционные варианты».
Как Центральное разведывательное управление, так и разведывательное управление американского Министерства обороны недавно пришли к выводу, что бомбардировки, которые проводят США, вряд ли изменят позицию Ирана на переговорах, сообщает CNN.
Самый старший военный советник президента, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн публично признал, что одни только бомбардировки вряд ли позволят достичь всех ранее заявленных Трампом целей войны. «Воздушная мощь имеет свои пределы», — заявил Кейн законодателям в прошлом месяце.
Варианты эскалации конфликта представлялись Трампу в течение нескольких месяцев и подробно обсуждались, и в ожидании разрешения президента в регион было переброшено больше военных средств. По словам американских официальных лиц, один из планов, разработанных Центральным командованием, будет включать массированные бомбардировки в течение одной-двух недель, чтобы уничтожить ракетный потенциал Ирана.
Трамп пока воздерживается от комментариев, отчасти после того, как услышал опасения Кейна по поводу сокращения поставок ракет-перехватчиков ПВО. Другие официальные лица также выразили обеспокоенность по поводу риска больших жертв среди гражданского населения, если Трамп выполнит угрозы нанести удары по объектам инфраструктуры, таким как мосты и установки по опреснению воды.
Трамп может пойти на эскалацию, применив американские войска, — эту угрозу он неоднократно озвучивал, когда говорил об оккупации стратегического острова Харг или вывозе высокообогащенного урана из Ирана. Но это еще больше нарушило бы ключевое обещание, которое он дал своей базе среди сторонников движения MAGA: «Я не пошлю вас сражаться и умирать в глупых иностранных войнах, которые никогда не закончатся», — вещал он во время предвыборного митинга 2024 года в Пенсильвании.
Или же, отмечает CNN, он мог бы принять опасный статус-кво: бесконечные серии ударов и контрударов с Ираном, которые, вероятно, будут стоить новых жизней американцам и оставят Ормузский пролив в состоянии постоянной опасности, что может напоминать «вечные войны», которые он критиковал.
«Я думаю, мы просто хотим победить», — сказал Трамп во время заседания кабинета министров в пятницу, когда его спросили о завершении войны. «Мы нанесем им очень сильный удар, и, знаете, в какой-то момент они скажут: “Мы просто больше не можем этого выносить”.