Американских военных призвали придумать «креативные и нетрадиционные» идеи для наказания Ирана

Трамп может пойти на эскалацию, применив американские войска, — эту угрозу он неоднократно озвучивал, когда говорил об оккупации стратегического острова Харг или вывозе высокообогащенного урана из Ирана. Но это еще больше нарушило бы ключевое обещание, которое он дал своей базе среди сторонников движения MAGA: «Я не пошлю вас сражаться и умирать в глупых иностранных войнах, которые никогда не закончатся», — вещал он во время предвыборного митинга 2024 года в Пенсильвании.