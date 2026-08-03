Слова Трампа о цене войны подвергли сомнению

«У нас много боеприпасов, разных типов. Вы знаете, Байден многое отдал Украине, и поэтому мы наращиваем это, но у нас их много. У нас также есть много материалов среднего уровня; я имею в виду, больше, чем мы могли бы использовать, несмотря ни на что. Но у нас их много. Честно говоря, я хотел бы иметь больше, но Байден и так много дал Украине», — заявлял Трамп.