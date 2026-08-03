Слова Трампа о цене войны подвергли сомнению

Среди прочих заявлений о войне в Иране президент США обвинил администрацию Байдена в поставках оружия Украине в связи с текущими опасениями по поводу запасов боеприпасов. По мере того как война Соединенных Штатов с Ираном продолжается уже шестой месяц, усиливаются опасения по поводу истощения арсенала оружия, роста числа жертв и экономических последствий.
Президент Трамп отмахнулся от этих опасений, несмотря на то, что он ищет дипломатическое решение для прекращения боевых действий, а опросы общественного мнения показывают, что американцы все больше разочаровываются в войне, пишет The New York Times. Вместо этого он охарактеризовал войну на Украине как еще большее истощение военных ресурсов, оправдал число погибших, сравнив его с предыдущими военными столкновениями, и отметил падение цен на нефть за один день.
«У нас много боеприпасов, разных типов. Вы знаете, Байден многое отдал Украине, и поэтому мы наращиваем это, но у нас их много. У нас также есть много материалов среднего уровня; я имею в виду, больше, чем мы могли бы использовать, несмотря ни на что. Но у нас их много. Честно говоря, я хотел бы иметь больше, но Байден и так много дал Украине», — заявлял Трамп.
Не испытывающее симпатий к президенту-республиканцу Трампу «Нью-Йорк Таймс» и другие американские СМИ сообщали, что война в Иране истощила арсенал боеприпасов Соединенных Штатов. Но Трамп отверг эти опасения, обвинив вместо этого администрацию Байдена в военной помощи Украине. Президент считает, что администрация Байдена отправила на Украину огромное количество оборудования и боеприпасов, что привело к снижению уровня запасов. Но, считает The New York Times, эти поставки сыграли лишь незначительную роль в нынешних проблемах с арсеналом Пентагона, поскольку в войне с Ираном военные используют другое оружие.
Точные данные о запасах и используемом оружии публично не разглашаются. Но, согласно информационному бюллетеню Пентагона от января 2025 года, администрация Байдена передала Украине более 100 видов техники с тех пор, как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию. Подавляющее большинство этого оборудования было связано с наземными боями и не имело решающего значения для войны Трампа в Иране, утверждает Марк Кансиан, полковник морской пехоты в отставке и эксперт по финансированию войны и закупкам в вашингтонском аналитическом центре.
Например, администрация Байдена предоставила Украине тысячи единиц бронетехники, грузовиков и танков; противотанковое оружие, такое как ракеты Javelin и TOW; минометные системы, артиллерию и миллионы боеприпасов, пишет The New York Times.
В отличие от этого, война в Иране велась в небе. Администрация Трампа и представители Конгресса, а также сторонние военные эксперты выразили обеспокоенность по поводу истощения запасов других видов оружия. Согласно сообщениям New York Times и других новостных агентств и расчетам полковника Кансиана, военные в последнее время использовали:
1200 ракет Patriot из 2330 имеющихся в наличии Более 1000 крылатых ракет Tomahawk из 3000 имеющихся в наличии Более 1100 ракет совместного действия класса «воздух-поверхность» (JASSM) из 4400 От 40 до 70 высокоточных ударных ракет из 90 От 130 до 250 ракет SM-3 из 410 От 90 до 370 ракет SM-6 из 1160 возможных От 190 до 290 ракет системы противовоздушной обороны высотного района, или THAAD, из 360 возможных.
Как утверждает The New York Times, Соединенные Штаты предоставили Украине лишь часть оружия и боеприпасов из этого списка, таких как 600 ракет Patriot. Другое переданное воздушное оборудование включает средства противовоздушной обороны малой дальности, такие как более 3000 зенитных ракет Stinger.
С другой стороны, в августе 2022 года The Wall Street Journal сообщила, что некоторые официальные лица сочли, что после поставок на Украину уровень 155-миллиметровых боевых патронов в арсенале Соединенных Штатов стал «неудобно низким». Пентагон использовал часть средств, выделенных Конгрессом в 2024 году, для замены части оборудования, переданного Украине, включая ракеты Javelin и Stinger, 155-миллиметровые боеприпасы и бронетехнику. Это не стало проблемой в войне с Ираном, отмечает The New York Times.
Пресс-секретарь Белого дома выступила в защиту характеристики Трампа, сославшись на поставки оружия Украине на миллиарды долларов при администрации Байдена и недавний указ Трампа, который затрудняет производителям оружия использование материалов из враждебных стран, таких как Китай и Россия.
Что еще сказал Трамп? «Сегодня нефть очень сильно подешевела», — заявил президент США.
Для этого нужен контекст, поясняет The New York Times. Это правда, что цены на нефть упали в понедельник, когда Трамп выступал с речью, поскольку боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном приостановились. Это было крупнейшее однодневное снижение с конца мая. Но цены на нефть по-прежнему остаются высокими и волатильными по сравнению с довоенным уровнем.
Цена на нефть марки Brent, мировой эталон, упала в понедельник почти на 9 процентов, закрывшись на уровне 88 долларов за баррель. Цена на нефть марки West Texas intermediate, американский эталон, упала более чем на 7 процентов и закрылась почти на уровне 83 долларов за баррель.
Но цены подвержены сильным колебаниям. Неделей ранее цены выросли более чем на 100 долларов за баррель. А в среду цены снова выросли, ненадолго превысив 91 доллар за баррель. До начала февральской войны цена на нефть марки Brent составляла 72 доллара за баррель. Таким образом, хотя цена в понедельник была низкой по сравнению с недавними уровнями, она все равно на 20 процентов выше, чем до начала войны.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп был прав, сославшись на однодневное падение и что цены упадут до довоенного уровня, когда Соединенные Штаты вновь откроют Ормузский пролив.
Также Трамп привел табличку, в которой сравнивает число потерь США в различных войнах — от Вьетнамской (58,2 тыс погибших) до иранской (18 убитых). Для этого тоже нужен контекст, комментирует The New York Times. Данные о количестве погибших, приведенные в таблице, которую Трамп опубликовал в июле, в основном точны, хотя некоторые из них неточны. Что еще важнее, он сравнивает более ограниченные военные вторжения во время своего президентства с крупными войнами, которые продолжались десятилетиями при нескольких администрациях. В его таблице также не указаны десятки других жертв, произошедших за время его президентства, помимо двух перечисленных конфликтов.
В таблице Трампа указано, что на войне в Афганистане погибло 2000 человек, а на войне в Ираке — 4600, по сравнению с данными Пентагона о 2350 смертях на первом этапе войны в Афганистане и 4418 в Ираке.
Трамп отметил, что 18 американских военнослужащих были убиты в ходе войны в Иране и ни одного — в ходе однодневной военной интервенции в Венесуэлу в январе. Эти цифры были опубликованы Пентагоном. (Более 600 человек были ранены в Иране и семеро — в Венесуэле).
Кроме того, двое солдат армии США были убиты во время контртеррористических операций в Сирии в декабре 2025 года. Пентагон также зафиксировал более 60 смертей в Афганистане и военных кампаниях в других странах в период с 2017 по 2020 год во время первой администрации Трампа.
Стоит также отметить, пишет The New York Times, что ряд более ограниченных кампаний, которые проводились при предшественниках Трампа, также имели низкое число погибших. Например, морская операция под руководством США под названием Operation Prosperity Guardian, начавшаяся в 2023 году, была направлена на предотвращение нападений повстанцев-хуситов в Красном море и также привела к нулевым потерям в бою (хотя по крайней мере один погиб в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями). Аналогичным образом, во время бомбардировок Косово в 1999 году американские солдаты не погибли в бою (хотя двое погибли в результате крушения вертолета).