Голод и враждебность заставили мигрантов ретироваться из Сеуты

Мигранты говорят, что голод и враждебность заставили их вернуться из испанской Сеуты в Марокко. Мигранты, которые на прошлой неделе вплавь или перепрыгивали через заборы, чтобы попасть в испанский африканский анклав Сеута, возвращались домой в субботу, и многие говорили, что голод, истощение и враждебность местных жителей разрушили их надежды на новую жизнь в Европе.
Те, кто направлялся обратно, рассказали агентству Reuters, что изначально их привлекли вирусные видеоролики в социальных сетях и сообщения от друзей о том, что усиленно охраняемая граница может быть нарушена. Но, добравшись до Сеуты, многие заявили, что не нашли способа продолжить путь на материковую часть Испании.
«Мы приехали сюда, чтобы добиваться прогресса, а не для того, чтобы нас дурачили», — сказал Брахим, работник пекарни из Феса, который уволился с работы и пересек границу после просмотра роликов, на которых тысячи людей делают то же самое. «Я думал, что смогу построить там лучшее будущее. Но в Сеуте я был удивлен».
Брахим сказал, что он прожил три дня на одной воде и не мог позволить себе высокие цены на продукты в Испании. «Как получилось, что сэндвич с тунцом продавался за 100 дирхамов (10,75 долларов)?».
Во Фнидеке, марокканском городе напротив Сеуты, агентство Рейтер заметило почти пустые улицы, ведущие к пограничному переходу, что резко контрастировало с тысячами людей, собравшихся там в четверг. Молодые люди шли пешком от границы по шоссе или ждали такси, чтобы выехать из города, где магазины также были закрыты в течение нескольких дней.
В сообщениях возвращенцев содержались неоднократные жалобы на закрытые супермаркеты и магазины, из-за чего они вынуждены были искать еду и воду, в то время как их промокшая одежда сушилась на улицах, отмечает Reuters.
«Сеута была похожа на тюрьму — там нечего было делать. Все было закрыто», — сказал работник марокканского порта Танжер-Мед, который отказался назвать свое имя, поскольку должен был вернуться на работу.
Некоторые мигранты также обвиняли жителей Эль-Принсипи, преимущественно марокканского района в Сеуте, в нападении на них или в том, что они выгнали их.
Официант-марокканец Ясин Ичу рассказал, что его избили и прогнали из Эль-Принсипи. «Они ввели осадное положение, чтобы вынудить нас покинуть Сеуту самостоятельно… Им удалось осуществить свой план», — добавил он, имея в виду массовое закрытие магазинов.
Министерство внутренних дел Испании сообщило, что два человека получили незначительные травмы в результате нападений с применением ножевых ранений в двух отдельных инцидентах, и полиция арестовала одного из нападавших. С четверга в Сеуте не было зарегистрировано ни одного случая смерти в результате нападений с применением ножевых ранений.
Рашид, работник отеля Fnideq, расположенного недалеко от перекрестка, сказал, что все шестеро кухонных работников уехали в Сеуту в разгар наплыва туристов, и никто не вернулся, что вынудило руководство искать замену.
По ту сторону границы, в Сеуте, вновь открылись кафе, и посетители стали стекаться в них по мере того, как город постепенно возвращался к жизни. Большинство магазинов оставались закрытыми, в то время как патрульные машины передвигались по улицам, демонстрируя свою безопасность.
«Мы проявили инициативу по открытию, потому что, в конечном счете, жизнь должна вернуться к нормальному ритму, но наша безопасность и безопасность наших сотрудников всегда на первом месте», — говорит 24-летняя Марина Кастаньо, чьи родители владеют двумя кафе в центре города.
Некоторые жители говорили, что ситуация на окраинах по-прежнему остается напряженной.
Сотрудник центра по оказанию помощи в центре по приему мигрантов отмечает, что он переполнен и не может принять больше людей, и, по оценкам, в анклаве остались тысячи человек.
Тито, владелец хозяйственного магазина, чей бизнес все еще был закрыт, сказал, что внезапное прибытие такого количества людей напугало местных жителей, но в то же время вызвало у них сочувствие. «Вы чувствуете себя подавленным и в то же время беспомощным», — сказал он. «Этих молодых людей полностью эксплуатируют. Их используют как разменную монету».
Мохаммед Ахмед, 43-летний суданец, рассказал, что грузовик высадил его и других мигрантов недалеко от границы, а затем он четыре часа плыл, чтобы добраться до Сеуты.
Он сказал, что полиция преграждает им путь к миграционному центру, но он по-прежнему полон решимости остаться в Испании: «Я не собираюсь возвращаться. Я лучше умру, пытаясь выжить здесь».