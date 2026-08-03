Голод и враждебность заставили мигрантов ретироваться из Сеуты

«Мы приехали сюда, чтобы добиваться прогресса, а не для того, чтобы нас дурачили», — сказал Брахим, работник пекарни из Феса, который уволился с работы и пересек границу после просмотра роликов, на которых тысячи людей делают то же самое. «Я думал, что смогу построить там лучшее будущее. Но в Сеуте я был удивлен».