Александр Карелин встретился со спортсменами Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сенатор РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр, председатель общественного совета федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных» Александр Карелин встретился со спортивной общественностью Красноярска.
На встрече в национальном центре «Россия» с руководителями спортивных федераций, учителями физкультуры, тренерским составом и воспитанниками спортивных школ Красноярска он рассказал о федеральном партийном проекте «Выбор сильных». Проект был запущен в начале 2025 года, он объединяет три федерации: самбо, дзюдо и спортивную борьбу, ставит перед собой задачи по развитию массового спорта и повышению его доступности, способствует открытию новых спортивных залов и секций, а также организации соревнований и мастер-классов.
Трехкратный олимпийский чемпион отметил важность воспитательной работы, которая возложена на спортивные федерации. Их задача — обучать не только физически сильных, но и целеустремленных, патриотически настроенных граждан России.
Говоря о задачах проекта «Выбор сильных», Александр Карелин отметил:
«Главная задача — воспитание сильных граждан России. Проект под патронатом “Единой России” не столько объединяет методики, сколько занимается воспитанием сильных российских граждан через виды борьбы. Наша задача — свести к минимуму разрывы между самбо, дзюдо и спортивной борьбой, создать единую воспитательную среду».
Еще одна задача проекта — показать, как навыки, приобретенные в зале, помогают в жизни. Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров представил концепцию развития массового дзюдо до 2028 года. Он рассказал о мероприятиях, с помощью которых федерация привлекает к занятиям дзюдо не только детей, но и их родителей, расширяет аудиторию, помогает тем, кто не достиг высоких показателей в спорте, реализоваться в смежных профессиях. Дзюдоисты запустили программы дошкольного дзюдо, школьную лигу дзюдо для учеников начальной школы, семейные фестивали, занятия по самозащите, самострахованию и безопасному падению в нескольких регионах России. Этот опыт возьмут на вооружение регионы по всей стране и другие федерации.
Красноярский край принимает активное участие в реализации проекта, отметил региональный координатор проекта «Выбор сильных», депутат Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Дмитриев:
«Ключевой целью нашего проекта является формирование общего мировоззрения и активное развитие трех видов единоборств на территории Красноярского края. Мы нацелены на всестороннюю поддержку спортсменов: это включает в себя не только организацию и проведение соревнований, но и создание современных, доступных мест для занятий единоборствами. Наша задача — увести детей с улиц, предложив им здоровую альтернативу. Мы твердо убеждены, что человек, посвятивший себя спорту, по определению является патриотом, сильной, дисциплинированной личностью и примером для подражания».
Напомним, проект «Единой России» «Выбор сильных» направлен на физическое воспитание молодёжи и укрепление межрегиональных спортивных связей. Его реализация закреплена в Народной программе.