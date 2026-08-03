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Пашинян назначил экс-посла в США Макунц главой своего аппарата

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал первые кадровые указы после повторного назначения на должность.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал первые кадровые указы после повторного назначения на должность. Глава правительства сменил руководителя своего аппарата, назначив на этот пост бывшего посла республики в США Лилит Макунц.

Согласно опубликованным на сайте правительства документам, Макунц освобождена от обязанностей временно исполняющей обязанности главного советника премьер-министра и назначена руководителем аппарата главы правительства.

О предстоящем назначении Пашинян сообщал ранее. Тогда же он заявил, что министр обороны Сурен Папикян и министр внутренних дел Арпине Саркисян сохранят свои должности в новом составе правительства.

Накануне президент Армении Ваагн Хачатурян официально назначил Пашиняна премьер-министром страны.

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