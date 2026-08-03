FT: Иран и Оман вышли на финальный этап переговоров по Ормузу

Издание ссылается на главу иранского МИД Аббаса Аракчи. Дипломат сообщил, что диалог с Оманом, чьи территориальные воды охватывают стратегический пролив, «находятся на завершающей стадии».
Источники в иранском внешнеполитическом ведомстве подтверждают, что новый договор с Оманом о правилах навигации в проливе практически готов. FT называет эту сделку критически важным элементом для предотвращения эскалации конфликта с Вашингтоном.
Параллельно Аракчи провел серию телефонных консультаций с ключевыми региональными игроками. Как ранее передавало агентство IRNA, состоялся разговор с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.
Затем иранский министр связался с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и начальником генерального штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой. Главными темами бесед стали взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке и поиск путей для наращивания сотрудничества между государствами.
Дипломатическая активность фиксируется на фоне сигналов из Белого дома. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров по ядерному досье Ирана. На брифинге он заявил, что американские и иранские дипломаты договорились перевести противостояние в мирное русло. По его словам, официальные лица уже запустили прямой диалог, а сами переговоры намечены на понедельник, 3 августа.