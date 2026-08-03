FT: Иран и Оман вышли на финальный этап переговоров по Ормузу

Дипломатическая активность фиксируется на фоне сигналов из Белого дома. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе переговоров по ядерному досье Ирана. На брифинге он заявил, что американские и иранские дипломаты договорились перевести противостояние в мирное русло. По его словам, официальные лица уже запустили прямой диалог, а сами переговоры намечены на понедельник, 3 августа.