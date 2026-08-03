Турчак сказал Мишустину, когда в Республике Алтай достроят классический лицей

Завершить строительство Республиканского классического лицея в Республике Алтай и открыть его планируется к 2027 году, сказал руководитель субъекта Андрей Турчак в ходе беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Турчак также рассказал, что в 2025 году открыла двери для учеников школа № 7 в Горно-Алтайске, ставшая одной из лучших в республике.
Капитально отремонтированы 35 школьных зданий.
В ходе беседы с Медведевым также обсуждалось строительство дорог и другие вопросы.
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