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Иран и Оман могут заключить соглашение по Ормузскому проливу

Financial Times сообщает, что достигнуто значительное продвижение в диалоге Тегерана и Маската, предметом которого является режим навигации в Ормузском проливе. Иранская сторона утверждает, что стороны уже вплотную подошли к подписанию документов.

Financial Times сообщает, что достигнуто значительное продвижение в диалоге Тегерана и Маската, предметом которого является режим навигации в Ормузском проливе. Иранская сторона утверждает, что стороны уже вплотную подошли к подписанию документов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что консультации с Оманом, которому принадлежат акватории, прилегающие к проливу, перешли в финальную стадию.

По данным издания, Тегеран намерен вскоре оформить договоренности с султанатом, которые определят правила прохода кораблей через этот стратегический водный путь. Ожидается, что соглашение станет новым этапом в двусторонних отношениях.

Как подчеркивается в материале, достижение компромисса расценивается как решающий элемент для сдерживания конфронтации между Ираном и Соединенными Штатами. Отсутствие такого договора, напротив, могло бы спровоцировать дальнейшее ухудшение обстановки в регионе.

Британскую экономику ждет рецессия из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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