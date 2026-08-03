Пентагон в тупике: экспертам велели придумать, как наказать Иран

Параллельно президент США Дональд Трамп объявил о намерении начать с Ираном переговоры по мирному урегулированию 3 августа. В своём сообщении в Truth Social он также уточнил, что отказался от ранее запланированного мощного удара по Ирану, пойдя навстречу просьбам Тегерана и ряда государств Ближнего Востока. По словам Трампа, стороны уже согласовали основные контуры будущей договорённости, которая, среди прочего, предусматривает немедленное возобновление судоходства в Ормузском проливе и полное устранение ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.