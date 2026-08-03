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Пентагон в тупике: экспертам велели придумать, как наказать Иран

Американское военное командование, отвечающее за регион Ближнего Востока (CENTCOM), официально запросило у своих экспертов разработку оригинальных методов воздействия на Тегеран. Соответствующую информацию со ссылкой на осведомлённые круги распространил телеканал CNN.

Американское военное командование, отвечающее за регион Ближнего Востока (CENTCOM), официально запросило у своих экспертов разработку оригинальных методов воздействия на Тегеран. Соответствующую информацию со ссылкой на осведомлённые круги распространил телеканал CNN.

В служебном послании, разосланном разведывательным отделом CENTCOM, содержится призыв предлагать нешаблонные и новаторские подходы к оказанию давления на иранскую сторону. Военные аналитики должны сосредоточиться на поиске таких вариантов, которые ранее не рассматривались.

По оценке обозревателей, подобный шаг красноречиво говорит о том, что арсенал доступных Вашингтону рычагов воздействия на Иран серьёзно сужен. Часть традиционных сценариев, по мнению американской администрации, является неприемлемой по политическим или практическим соображениям. Один из источников Fox News подтвердил, что CENTCOM готов изучать любые свежие идеи, а сама стратегия в отношении республики, по признанию военных, требует кардинального пересмотра.

Параллельно президент США Дональд Трамп объявил о намерении начать с Ираном переговоры по мирному урегулированию 3 августа. В своём сообщении в Truth Social он также уточнил, что отказался от ранее запланированного мощного удара по Ирану, пойдя навстречу просьбам Тегерана и ряда государств Ближнего Востока. По словам Трампа, стороны уже согласовали основные контуры будущей договорённости, которая, среди прочего, предусматривает немедленное возобновление судоходства в Ормузском проливе и полное устранение ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.

Британскую экономику ждет рецессия из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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