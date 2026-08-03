FT: ущерб от пожаров и жары в Европе превысил 3 млрд евро

За последние 10 лет ущерб от пожаров превышал отметку в €3 млрд только в 2021 году. В прошлом году показатель составил около €0,5 млрд, следует из данных FT. По официальной оценке ЕК, в среднем ущерб от пожаров для всех стран Евросоюза составляет €2,5 млрд в год.