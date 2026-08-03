Минтранс меняет логистику на юге из-за атак дронов: Создан экстренный штаб

Ранее Николай Патрушев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми компетенциями для развития судостроения и не должна оглядываться на иностранные державы. Патрушев признал, что на данный момент строить военные корабли отечественным предприятиям проще, чем гражданские суда, однако выразил уверенность, что заданный руководством страны импульс позволит справиться с обеими задачами. Говоря о мировом лидерстве Китая в гражданском судостроении, он отметил, что значительную часть знаний и опыта КНР получила ранее именно от России.