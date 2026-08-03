Эксперт РСМД рассказал о влиянии «тюркского мира» на Россию

При этом Центральная Азия объединяет пять постсоветских республик. С этими странами Россию связывают общее историко-культурное наследие и стратегическое партнерство на современном этапе. Турция, в свою очередь, активно выстраивает тюркоцентричные интеграционные структуры, стремясь вовлечь государства региона в собственную орбиту влияния. По версии политолога, тюрколога Алины Сбитневой, распространение идей пантюркизма может повлиять на отношения России с бывшими союзными республиками. В интервью «Вечерней Москве» она выразила мнение, что для того, чтобы сдержать Анкару, Москве необходимо полноформатное присутствие в Средней Азии.