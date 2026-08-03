Эксперт РСМД рассказал о влиянии «тюркского мира» на Россию

Аналитик отметил, что на сегодняшний день Турция — единственный участник Североатлантического альянса (НАТО), сумевший выстроить самостоятельный внешнеполитический курс, хотя и с определенными ограничениями. Диалог с Анкарой критически важен для Москвы, особенно если речь идет о Южном Кавказе и Ближнем Востоке.
Тренин сделал особый акцент на идеологической экспансии. «Есть еще и концепция “тюркского мира”, которая распространяется на территорию стран СНГ и самой России. Поэтому без взаимопонимания с Турцией нам будет трудно обеспечить безопасность на периферии южных границ», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что власти Турции внесли изменения в школьные учебники, переименовав Центральную Азию в Туркестан. Официальная Анкара объяснила этот шаг возвращением региону его исторического названия.
При этом Центральная Азия объединяет пять постсоветских республик. С этими странами Россию связывают общее историко-культурное наследие и стратегическое партнерство на современном этапе. Турция, в свою очередь, активно выстраивает тюркоцентричные интеграционные структуры, стремясь вовлечь государства региона в собственную орбиту влияния. По версии политолога, тюрколога Алины Сбитневой, распространение идей пантюркизма может повлиять на отношения России с бывшими союзными республиками. В интервью «Вечерней Москве» она выразила мнение, что для того, чтобы сдержать Анкару, Москве необходимо полноформатное присутствие в Средней Азии.