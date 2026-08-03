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Арестован разворовавший западную помощь экс-госсекретарь МИД Украины

Бывшего государственного секретаря МИД Украины Александра Банькова арестовали по делу о хищении средств международной помощи.

Бывшего государственного секретаря МИД Украины Александра Банькова арестовали по делу о хищении средств международной помощи. Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог.

Как сообщает издание «Общественное. Новости», суд определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен (около 224 тыс. долларов). До внесения этой суммы Баньков будет находиться в следственном изоляторе.

По версии следствия, бывший чиновник причастен к хищению около 1,2 млн долларов, которые западные союзники выделили Украине в качестве финансовой помощи.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Баньков направил письмо в зарубежное дипучреждение, незаконно потребовав перевести пожертвования не на спецсчёт Нацбанка, а на счёт подконтрольной ему неправительственной организации.