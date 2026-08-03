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Атаки БПЛА не пройдут: Минтранс и Минобороны взяли под защиту судоходство на юге

Министерство транспорта Российской Федерации совместно с Министерством обороны приступили к реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Данное решение принято на фоне участившихся атак беспилотных летательных аппаратов на гражданские суда.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Минтрансе, профильные ведомства работают в тесной координации для защиты морского транспорта. В рамках антикризисного управления уже сформирован специальный штаб. Основная задача этой структуры — не только выстраивание альтернативных логистических маршрутов, но и внедрение комплексных решений по обеспечению безопасности судов в акватории.

Власти подчёркивают, что делают всё необходимое для поддержания стабильности поставок и минимизации рисков для перевозчиков в сложившейся сложной обстановке. Участие Минобороны в процессе защиты торгового флота позволит значительно повысить уровень безопасности грузоперевозок в регионе.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации приняло решение о создании специального штаба, который займётся координацией грузовых перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Данная мера продиктована необходимостью реагировать на сложную обстановку в акватории Азовского моря, вызванную регулярными атаками вражеских беспилотных летательных аппаратов на морские суда.

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