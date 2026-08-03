Экс-посол Британии: Выборы во Франции могут изменить ход конфликта на Украине

Бывший дипломат считает, что лидер партии Марин Ле Пен обладает серьёзными шансами на победу. Если это произойдёт, последствия, как он полагает, затронут не только французскую внутреннюю политику, но и отношения Парижа с Евросоюзом, а также подход Европы к украинскому конфликту. Отдельно Прауд усомнился в способности европейских стран бесконечно финансировать Киев. По его оценке, возможности государств ЕС со временем окажутся ограниченными.