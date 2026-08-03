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Минтранс заявил о мерах по защите судов в Азовском и Черном морях

Минтранс и Минобороны усиливают защиту судоходства в Азово-Черноморском бассейне из-за атак беспилотников. Создан специальный штаб для выстраивания альтернативных логистических маршрутов и координации перевозок, сообщил Минтранс.

Источник: РБК

Минтранс совместно с Минобороны прорабатывают меры по обеспечению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщил Минтранс в «Максе».

Министерство сообщило, что в условиях атак беспилотников ведется работа по обеспечению грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне. Для координации перевозок и выстраивания альтернативных маршрутов создан специальный штаб.

«В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне», — говорится в сообщении министерства.

Штаб занимается формированием альтернативных логистических маршрутов и перераспределением грузопотоков на иные виды транспорта, чтобы обеспечить «своевременную доставку грузов в полном объеме».

Ряд стивидорных компаний уже подтвердили готовность принять дополнительные объемы грузов и увеличить темпы отгрузки на терминалы в пределах их технологических возможностей, уточнили в Минтрансе.

В июле ростовской губернатор Юрий Слюсарь несколько раз сообщал о повреждениях танкеров в Тагангрогском заливе Азовского моря после атак дронов. Соответствующие сообщения поступали, в частности, 8, 9 и 12 июля.

21 июля Минтранс запретил стоянку судов на подходах к портам Азов и Кавказ в местах, не защищенных средствами ПВО. В ведомстве пояснили, что это необходимо для безопасности судоходства и защиты экипажей.

В июле глава МИД Сергей Лавров назвал действия Украины в Черном и Азовском морях «чистой воды терроризмом».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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