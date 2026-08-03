В ГД заявили о подготовке провокаций на выборах с участием «лженаблюдателей»

По его словам, специально обученные за границей участники могут попытаться создавать конфликты на избирательных участках и распространять сообщения о якобы нарушениях.
«К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей “лженаблюдателей”, — заявил Пискарев.
Он утверждает, что иноагенты привлекают к онлайн-обучению бывших политиков и экспертов, где будущих наблюдателей знакомят с законодательством, цифровыми инструментами и работой со СМИ.
Пискарев добавил, что комиссия взаимодействует с ЦИК России и правоохранительными органами для предотвращения возможных нарушений.
Ранее ЦИК получил документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва. Теперь комиссия проверит списки и примет решение об их заверении или отказе в регистрации.
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