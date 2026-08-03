Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД заявили о подготовке провокаций на выборах с участием «лженаблюдателей»

В Госдуме заявили о возможной подготовке провокаций на предстоящих выборах с участием так называемых «лженаблюдателей». Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Источник: Life.ru

По его словам, специально обученные за границей участники могут попытаться создавать конфликты на избирательных участках и распространять сообщения о якобы нарушениях.

«К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей “лженаблюдателей”, — заявил Пискарев.

Он утверждает, что иноагенты привлекают к онлайн-обучению бывших политиков и экспертов, где будущих наблюдателей знакомят с законодательством, цифровыми инструментами и работой со СМИ.

Пискарев добавил, что комиссия взаимодействует с ЦИК России и правоохранительными органами для предотвращения возможных нарушений.

Ранее ЦИК получил документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва. Теперь комиссия проверит списки и примет решение об их заверении или отказе в регистрации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше