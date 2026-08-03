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Три мирных жителя погибли после ночного удара по Крыму

Глава региона Аксенов сообщил, что власти окажут необходимую помощь, отметив, что без поддержки никто не останется.

Источник: РБК

Глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале сообщил о ночной атаке на республику. По его словам, есть жертвы — погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что органы власти окажут всю необходимую помощь.

В ночь на 3 августа российские регионы подверглись атаке более сотни беспилотников. Дежурные средства ПВО перехватили над российскими регионами 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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