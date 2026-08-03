Лихтенштейн подвергся масштабной кибератаке

Лихтенштейн с площадью 160 кв. км и населением около 41 тыс. человек входит в число самых богатых стран мира по ВВП на душу населения. Один из главных секторов экономики — финансовые и банковские услуги. В течение многих лет европейцы обращались к фондам Лихтенштейна для уклонения от уплаты налогов, однако в 2017 году банковская тайна в налоговых вопросах была отменена, указывает Die Zeit.