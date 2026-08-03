Конец маскарада: ВСУ попытались проникнуть к нашим позициям в форме ВС РФ

Поле рассказал, что подобные попытки не принесли результата благодаря действующим процедурам проверки и изменению методов идентификации. Военнослужащие не сразу открывали огонь, а позволяли нарушителям приблизиться на необходимое расстояние. После этого, по его словам, группы, пытавшиеся провести диверсии, были уничтожены. Он добавил, что способы распознавания регулярно обновляются, что позволяет выявлять попытки проникновения под видом российских военных.