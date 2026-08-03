Пакистан и Катар организуют диалог между Вашингтоном и Тегераном

Напомним, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что принял решение воздержаться от масштабных ударов по Ирану, поскольку намерен достичь поставленных целей быстро и без военной эскалации. Позднее он подтвердил, что диалог стартует уже в начале недели. «Мы будем разговаривать с ними. Переговоры начнутся в понедельник во второй половине дня», — заявил американский лидер журналистам на борту своего самолета.