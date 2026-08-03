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Пакистан и Катар организуют диалог между Вашингтоном и Тегераном

Пакистан и Катар направляют своих представителей, чтобы организовать диалог между Вашингтоном и Тегераном. Об этом в понедельник сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным журналистов, речь идет о том, что «министр внутренних дел Пакистана и, в особенности, представители Катара направят эмиссаров, чтобы эти переговоры могли пройти как можно скорее».

Ожидается, что контакты между сторонами будут непрямыми. Роль посредников в этом процессе возьмут на себя Доха и Исламабад, уточняет Al Jazeera.

Напомним, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что принял решение воздержаться от масштабных ударов по Ирану, поскольку намерен достичь поставленных целей быстро и без военной эскалации. Позднее он подтвердил, что диалог стартует уже в начале недели. «Мы будем разговаривать с ними. Переговоры начнутся в понедельник во второй половине дня», — заявил американский лидер журналистам на борту своего самолета.

До этого глава иранского МИД Аббас Аракчи провел консультации с саудовскими и иракскими коллегами, а также с командующим вооруженными силами Пакистана. Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и шаги по стабилизации обстановки в регионе.

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