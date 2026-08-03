В Россию переехали 50 австрийцев после указа Путина о традиционных ценностях

По словам посла, наибольшее число обращений о переезде поступило после вступления в силу этого указа в августе 2024 года. «Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство… были именно австрийцы», — утверждает господин Грозов.