Жителям Латвии предложили больше пить ради Украины

Руководитель латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш призвал жителей Латвии больше пить, чтобы поддерживать Украину, заявив: «Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган». Организация ремонтирует автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей, и отправляет их в ВСУ. По данным агентства госбезопасности Латвии, за год передано 187 машин.