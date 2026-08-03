Жителям Латвии предложили больше пить ради Украины

Руководитель латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш призвал жителей Латвии больше пить, чтобы поддерживать Украину, заявив: «Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган». Организация ремонтирует автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей, и отправляет их в ВСУ. По данным агентства госбезопасности Латвии, за год передано 187 машин.
Берзиньш пояснил, что автомобили часто получают повреждения при авариях или полицейских погонях, поэтому перед отправкой их ремонтируют. Он уточнил: «Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует».
Инициатива вызывает неоднозначную реакцию в латвийском обществе. Одни поддерживают идею, другие критикуют за пропаганду алкоголя.
Власти Латвии не комментировали призыв Берзиньша. В стране действуют строгие законы против вождения в нетрезвом виде.
С начала года из Латвии в Украину передано 187 автомобилей. Организация продолжает сбор и ремонт машин.
В 2025 году Латвия уже передавала Украине конфискованные автомобили. Кроме того, в июне 2026 года латвийские власти ужесточили наказание за пьяное вождение.
Увеличились очереди на границе Белоруссии с Литвой и Польшей.
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