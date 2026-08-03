Актера и мэра района Анкары Эрдала Бешикчиолу арестовали по делу о коррупции

Эрдала Бешикчиолу обвинили в получении взятки в 225 тыс. турецких лир ($4,7 тыс.), а также в фальсификации документов о проведении тендеров, вымогательстве и мошенничестве. Помимо мэра, по делу также арестовали его заместителей Мутлу Керимоглу, Тайлана Озгювена и Ихсана Бахри Бейлера, а также других муниципальных чиновников, членов совета директоров компании Etimkent и членов тендерной комиссии.