Эксперт Борисова рассказала, где в России можно будет увидеть затмение Солнца

Частично солнечное затмение также смогут увидеть жители других регионов. Лучше всего его будет видно из Архангельска, Калининграда, Мурманска, Петербурга, Петрозаводска и Пскова, где солнечный диск будет закрыт, примерно на 80 процентов или еще сильнее.