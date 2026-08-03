Эксперт Борисова рассказала, где в России можно будет увидеть затмение Солнца

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова рассказала, в каких субъектах РФ можно будет увидеть полное солнечное затмение 12 августа. По ее словам, целиком солнечный диск будет заслонен только на Таймыре, сообщает «Российская газета».
Частично солнечное затмение также смогут увидеть жители других регионов. Лучше всего его будет видно из Архангельска, Калининграда, Мурманска, Петербурга, Петрозаводска и Пскова, где солнечный диск будет закрыт, примерно на 80 процентов или еще сильнее.
Жители Москвы и Московской области смогут увидеть Солнце закрытым лишь на 8 процентов.
Борисова заявили, что полную фазу затмения можно будет видеть 2 минуты и 18 секунд примерно с 18 секунд.00 по московскому времени.
При наблюдении солнечного затмения необходимо соблюдать меры предосторожности. Требуется требуются специальные очки (обычные солнечные очки защищают в недостаточной степени), несколько дискет или закопченное стекло, в противном случае солнечный свет может обжечь роговицу глаза.
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