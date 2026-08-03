В штате Вашингтон из-за лесных пожаров эвакуировали 60 тыс. человек

AP пишет, что крупные пожары продолжаются и в других штатах на западе США, в частности в Айдахо, Юте и Орегоне. Так, уже около десяти дней продолжается пожар на лугах и пастбищах, расположенных на западе Айдахо и востоке Орегона. Там выгорело около 1,36 тыс. кв. км.