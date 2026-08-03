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В штате Вашингтон из-за лесных пожаров эвакуировали 60 тыс. человек

В восточной части штата Вашингтон, в районе города Спокан, бушует сильный лесной пожар, пишут CNN и Associated Press (AP). Местные власти сообщили о том, что пожар разрушил более 600 домов и других строений. Около 60 тыс. человек эвакуировали. Данных о пострадавших нет.

В восточной части штата Вашингтон, в районе города Спокан, бушует сильный лесной пожар, пишут CNN и Associated Press (AP). Местные власти сообщили о том, что пожар разрушил более 600 домов и других строений. Около 60 тыс. человек эвакуировали. Данных о пострадавших нет.

Как сообщает AP, за прошедшие выходные в районе Спокана выгорело около 21 кв. км лесов и других территорий. В общей сложности в штате за последнее время выгорело более 1 тыс. кв. км. Распространение некоторых пожаров, в том числе вокруг Спокана, пока не удалось ограничить.

AP пишет, что крупные пожары продолжаются и в других штатах на западе США, в частности в Айдахо, Юте и Орегоне. Так, уже около десяти дней продолжается пожар на лугах и пастбищах, расположенных на западе Айдахо и востоке Орегона. Там выгорело около 1,36 тыс. кв. км.

Аномальная жара этим летом стала причиной пожаров в разных регионах, в том числе Европе и США.

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