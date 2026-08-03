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В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Злоумышленник утром в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован, подозреваемого ищут, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, пункт “а” части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, утром в понедельник на улице Староандреевской в Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения. Подчеркивается, что один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу с ранениями плеча и предплечья.

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, ведут допросы, планируется назначение судебных экспертиз.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в сообщении.