В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, пункт “а” части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, утром в понедельник на улице Староандреевской в Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения. Подчеркивается, что один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу с ранениями плеча и предплечья.
В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, ведут допросы, планируется назначение судебных экспертиз.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в сообщении.