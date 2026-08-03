Экс-посол Армении в США возглавила аппарат Никола Пашиняна

Перестановки стали логичным продолжением конституционной процедуры обновления власти. Ее запустили 2 августа, когда президент Ваагн Хачатурян утвердил отставку Пашиняна и всего кабинета министров. Основной закон республики требует, чтобы правительство слагало полномочия в день первого заседания вновь избранного парламента. Сразу после этого глава государства назначает премьера, выдвинутого парламентским большинством. В тот же день Хачатурян вновь назначил на эту должность Никола Пашиняна.