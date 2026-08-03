Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-посол Армении в США возглавила аппарат Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян определился с руководителем собственного аппарата. Этот ключевой пост заняла Лилит Макунц, ранее представлявшая страну в качестве посла в Соединенных Штатах. Решение зафиксировано в распоряжении, которое появилось на официальном сайте главы правительства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В тексте документа лаконично сказано: «Назначить Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра».

Параллельно Пашинян подписал еще одно распоряжение. Оно прекращает временные полномочия Макунц как исполняющей обязанности главного советника премьера.

Перестановки стали логичным продолжением конституционной процедуры обновления власти. Ее запустили 2 августа, когда президент Ваагн Хачатурян утвердил отставку Пашиняна и всего кабинета министров. Основной закон республики требует, чтобы правительство слагало полномочия в день первого заседания вновь избранного парламента. Сразу после этого глава государства назначает премьера, выдвинутого парламентским большинством. В тот же день Хачатурян вновь назначил на эту должность Никола Пашиняна.

Механизм четко прописан в конституции. Президент обязан утвердить кандидатуру, которую предложило большинство в Национальном собрании нового созыва.

Теперь команда Пашиняна должна полностью сформироваться за пятнадцать дней. Отсчет идет с момента назначения премьера. У самого главы правительства есть пять дней, чтобы представить президенту кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Хачатурян затем в течение трех дней либо утверждает предложенный состав, либо обращается в Конституционный суд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше