Экс-посол Армении в США возглавила аппарат Никола Пашиняна

В тексте документа лаконично сказано: «Назначить Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра».
Параллельно Пашинян подписал еще одно распоряжение. Оно прекращает временные полномочия Макунц как исполняющей обязанности главного советника премьера.
Перестановки стали логичным продолжением конституционной процедуры обновления власти. Ее запустили 2 августа, когда президент Ваагн Хачатурян утвердил отставку Пашиняна и всего кабинета министров. Основной закон республики требует, чтобы правительство слагало полномочия в день первого заседания вновь избранного парламента. Сразу после этого глава государства назначает премьера, выдвинутого парламентским большинством. В тот же день Хачатурян вновь назначил на эту должность Никола Пашиняна.
Механизм четко прописан в конституции. Президент обязан утвердить кандидатуру, которую предложило большинство в Национальном собрании нового созыва.
Теперь команда Пашиняна должна полностью сформироваться за пятнадцать дней. Отсчет идет с момента назначения премьера. У самого главы правительства есть пять дней, чтобы представить президенту кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Хачатурян затем в течение трех дней либо утверждает предложенный состав, либо обращается в Конституционный суд.