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Графа «против всех» на выборах в Курултай: как будет выглядеть бюллетень

На заседании Центральной избирательной комиссии показали бюллетень, который будет использоваться для голосования на выборах в Курултай, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в ЦИК, в бюллетене для голосования будет представлен список из семи партий и графа «против всех».

Проголосовать можно будет за следующие партии: Партия «Әділет»; Общенациональная социал-демократическая партия; Казахстанская партия зеленых «Байтак»; Народная партия Казахстана; Партия «Ауыл»; Демократическая Партия Казахстана «Ақ жол»; Партия «Respublica».

Выборы в Курултай.

Напомним, 1 июля вступила в силу новая Конституция Казахстана, за которую граждане страны проголосовали на республиканском референдуме 15 марта.