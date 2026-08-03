Графа «против всех» на выборах в Курултай: как будет выглядеть бюллетень

Как сообщили в ЦИК, в бюллетене для голосования будет представлен список из семи партий и графа «против всех».
Проголосовать можно будет за следующие партии: Партия «Әділет»; Общенациональная социал-демократическая партия; Казахстанская партия зеленых «Байтак»; Народная партия Казахстана; Партия «Ауыл»; Демократическая Партия Казахстана «Ақ жол»; Партия «Respublica».
Выборы в Курултай.
Напомним, 1 июля вступила в силу новая Конституция Казахстана, за которую граждане страны проголосовали на республиканском референдуме 15 марта.