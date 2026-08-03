В ЦИК объяснили, как проголосовать не по месту регистрации на выборах в Курултай

«Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются, дубликаты не выдаются. Открепительное удостоверение можно получить по доверенности. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется», — сказал Азамат Айманакумов.