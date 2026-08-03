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США стягивают военную технику в Эрбиль для вывода из Ирака

США стягивают силы и технику в международный аэропорт Эрбиля, расположенный в Иракском Курдистане. Технику и персонал снимают с разных объектов коалиции, которая борется против «Исламского государства»*. Об этом сообщает The National, ссылаясь на собственные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Неясно, свидетельствует ли эта активность о полном выводе войск. Но источники в Багдаде и Эрбиле говорят, что за минувшую неделю служащие перемещали оборонительные системы и вспомогательное оборудование с объектов коалиции в международный аэропорт Эрбиля», — передает издание.

Как уточняют собеседники The National, перемещаются и элементы противовоздушной обороны. Кроме того, часть военнослужащих Британии, Франции и ФРГ, входивших в состав коалиционных сил, уже покинула Эрбиль.

Два курдских чиновника рассказали, что в конце июля с авиабазы ВВС в Эрбиле — ключевого хаба коалиции в регионе — ушли конвои с ракетами-перехватчиками. Один из собеседников подчеркнул нестандартность происходящего: «Это не обычное перемещение сил. Мы видим, как оборонительные системы, развернутые в конкретном месте, грузят на транспорт и увозят». Он добавил, что руководство Иракского Курдистана заранее не предупреждали о переброске.

The National напоминает о договоренностях 2024 года между Ираком и США. Тогда стороны условились свернуть военную миссию коалиции к 30 сентября 2026 года. Дальнейшее американское присутствие должно регулироваться двусторонними соглашениями Багдада и Вашингтона и концентрироваться на обучении, обмене разведданными и поставках вооружений.

Однако обстановка в регионе остается напряженной. С начала конфликта позиции США в Ираке не раз попадали под удары иракских ополченцев, связанных с Ираном. Атаки велись и напрямую с иранской территории. В результате этих нападений есть погибшие и раненые — как среди американских военных, так и среди гражданских лиц.

* ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация.

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