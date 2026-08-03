США стягивают военную технику в Эрбиль для вывода из Ирака

«Неясно, свидетельствует ли эта активность о полном выводе войск. Но источники в Багдаде и Эрбиле говорят, что за минувшую неделю служащие перемещали оборонительные системы и вспомогательное оборудование с объектов коалиции в международный аэропорт Эрбиля», — передает издание.
Как уточняют собеседники The National, перемещаются и элементы противовоздушной обороны. Кроме того, часть военнослужащих Британии, Франции и ФРГ, входивших в состав коалиционных сил, уже покинула Эрбиль.
Два курдских чиновника рассказали, что в конце июля с авиабазы ВВС в Эрбиле — ключевого хаба коалиции в регионе — ушли конвои с ракетами-перехватчиками. Один из собеседников подчеркнул нестандартность происходящего: «Это не обычное перемещение сил. Мы видим, как оборонительные системы, развернутые в конкретном месте, грузят на транспорт и увозят». Он добавил, что руководство Иракского Курдистана заранее не предупреждали о переброске.
The National напоминает о договоренностях 2024 года между Ираком и США. Тогда стороны условились свернуть военную миссию коалиции к 30 сентября 2026 года. Дальнейшее американское присутствие должно регулироваться двусторонними соглашениями Багдада и Вашингтона и концентрироваться на обучении, обмене разведданными и поставках вооружений.
Однако обстановка в регионе остается напряженной. С начала конфликта позиции США в Ираке не раз попадали под удары иракских ополченцев, связанных с Ираном. Атаки велись и напрямую с иранской территории. В результате этих нападений есть погибшие и раненые — как среди американских военных, так и среди гражданских лиц.
* ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация.