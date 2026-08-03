США стягивают военную технику в Эрбиль для вывода из Ирака

Два курдских чиновника рассказали, что в конце июля с авиабазы ВВС в Эрбиле — ключевого хаба коалиции в регионе — ушли конвои с ракетами-перехватчиками. Один из собеседников подчеркнул нестандартность происходящего: «Это не обычное перемещение сил. Мы видим, как оборонительные системы, развернутые в конкретном месте, грузят на транспорт и увозят». Он добавил, что руководство Иракского Курдистана заранее не предупреждали о переброске.