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Почти 140 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Почти 140 тысяч иностранных граждан воспользовались безвизовым режимом для въезда в Беларусь с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, с 1 января в республику прибыли 139 082 иностранцев из 38 государств, для которых действует безвизовый режим.

Отмечается, что наибольший поток традиционно фиксируется из соседних стран Евросоюза, а именно — из Латвии, Литвы и Польши.

«Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 397 251 житель Европы», — говорится в сообщении.

Так, на первом месте по числу гостей остается Литва — 712 115 человека, на втором — Латвия (446 234), на третьем — Польша (155 714).

В ГПК уточнили, что в рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, республику посетили более 83 тысяч человек.

Ранее решением президента Беларуси Александра Лукашенко безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств был продлен до 31 декабря 2026 года.

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