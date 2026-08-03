Почти 140 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

По данным ведомства, с 1 января в республику прибыли 139 082 иностранцев из 38 государств, для которых действует безвизовый режим.
«Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 397 251 житель Европы», — говорится в сообщении.
Так, на первом месте по числу гостей остается Литва — 712 115 человека, на втором — Латвия (446 234), на третьем — Польша (155 714).
В ГПК уточнили, что в рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, республику посетили более 83 тысяч человек.
Ранее решением президента Беларуси Александра Лукашенко безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств был продлен до 31 декабря 2026 года.