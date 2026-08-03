Иран заявил, что ведет переговоры по Ормузу с Оманом, а не с США

Дипломат раскрыл суть обсуждений. По его словам, Иран «старается как можно скорее, консультируясь с Оманом, определить маршрут, который, естественно, будет временным, и на его основе обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе». Багаи добавил, что формат встреч остается двусторонним, однако и другие государства способны помочь в стабилизации обстановки. Окончательные решения по проливу примут позже.