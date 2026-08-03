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Иран заявил, что ведет переговоры по Ормузу с Оманом, а не с США

Иран и Оман сели за стол переговоров, чтобы выработать четкие правила судоходства в Ормузском проливе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что диалог идет исключительно с Маскатом, и Соединенные Штаты в нем не участвуют. Об этом пишет Tasnim.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Чтобы не возникало двусмысленностей, нужно уточнить, с кем идут переговоры. В настоящий момент у нас нет переговоров с США. Переговоры ведутся с Оманом и сосредоточены на достижении понимания по вопросу безопасного движения судов через Ормузский пролив», — заявил Багаи на брифинге.

Дипломат раскрыл суть обсуждений. По его словам, Иран «старается как можно скорее, консультируясь с Оманом, определить маршрут, который, естественно, будет временным, и на его основе обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе». Багаи добавил, что формат встреч остается двусторонним, однако и другие государства способны помочь в стабилизации обстановки. Окончательные решения по проливу примут позже.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что Тегеран и Маскат выходят на финишный этап переговоров. Издание назвало готовящееся соглашение рычагом, который может затормозить движение к прямому столкновению между Ираном и США. Источники в иранском внешнеполитическом ведомстве подтверждают: новый договор с Оманом о правилах навигации в проливе практически готов. FT характеризует эту сделку как критически важный элемент для предотвращения эскалации конфликта с Вашингтоном.

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