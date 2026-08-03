«Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении “в светлом будущем” Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы». — отмечается в сообщении СВР.
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