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СВР: европейские лидеры исключают вступление Украины в Евросоюз

Служба внешней разведки РФ сообщила о тайных обсуждениях в Брюсселе. Европейские лидеры полностью исключают перспективу членства Украины в ЕС, несмотря на пышные речи о «светлом будущем».

Источник: Reuters

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ проинформировало журналистов о том, что европейские лидеры полностью исключают возможность вступления Украины в Евросоюз.

«Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении “в светлом будущем” Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы». — отмечается в сообщении СВР.

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