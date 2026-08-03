Эксперт оценил шансы Хендрика Вюста сменить Мерца на посту канцлера

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что в ХДС рассматривается вопрос об отставке канцлера Фридриха Мерца. В публикации отмечается, что смена главы правительства возможна после выборов в ландтаги трех федеральных земель, запланированных на сентябрь. В качестве наиболее вероятного преемника Мерца источники называют премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста.
Фридрих Мерц за последние годы серьезно растерял кредит доверия, который Христианско-демократический союз (ХДС) предоставил ему после ухода Ангелы Меркель из большой политики, констатирует эксперт. Если Мерц после череды осенних региональных выборов в ФРГ покинет свой пост, то на замену ему, вероятнее всего, придет очередной представитель ХДС.
Соколов рассказывает, что в качестве основной замены Мерцу сегодня рассматривается Хендрик Вюст — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
Отношение к Хендрику Вюсту в других частях Германии, естественно, разное с учетом политической ситуации в федеральных землях. Но целом он политик известный, с богатым опытом работы.
Также в ХДС на замену Мерцу рассматривают кандидатуру премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, однако шансы Вюста оцениваются значительно выше, считает эксперт.
Представитель Баварии на посту канцлера Германии будет означать очень серьезную перебалансировку немецких внутриполитических реалий. Каким бы популярным не был Зедер в определенных кругах, все-таки у Вюста на сегодняшний день шансов больше.
Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что немецкая политика сегодня отличается большой турбулентностью, поэтому нет стопроцентной гарантии, что именно Хендрик Вюст придет на замену Мерца.
Как показала череда кадровых перестановок, которая началась после отставки Йенса Шпана, возможны даже такие варианты, которые ранее не рассматривались как вероятные.
Издание The Telegraph ранее сообщило о секретном плане канцлера ФРГ Мерца против «земель-предательниц», способных помешать переброске сил НАТО на восток. Как отмечается, план Мерца заключается в создании механизмов, позволяющих в случае кризиса обойти полномочия правительств земель по принятию решений.