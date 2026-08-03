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Иран заявил об умышленном ударе Киева по судну в Каспийском море

Тегеран заявил о наличии доказательств умышленной атаки Украины на иранское судно в Каспийском море. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи указал на заявления Зеленского как на улику.

Источник: РИА "Новости"

Иран располагает данными о том, что атака на иранское судно в Каспийском море была совершена Украиной умышленно. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Ирана сообщили, что военное нападение на иранское торговое судно было совершено Украиной 25 июля. В ходе атаки один моряк погиб, ещё один пострадал.

«Ясные доказательства, в том числе заявления (Владимира — ред.) Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну», — сказал Багаи в прямом эфире госТВ Ирана.

Багаи также отметил, что Тегеран предпримет все необходимые шаги для того, чтобы Киев понёс ответственность за произошедшее.

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