Иран заявил об умышленном ударе Киева по судну в Каспийском море

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Ирана сообщили, что военное нападение на иранское торговое судно было совершено Украиной 25 июля. В ходе атаки один моряк погиб, ещё один пострадал.
«Ясные доказательства, в том числе заявления (Владимира — ред.) Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну», — сказал Багаи в прямом эфире госТВ Ирана.
Багаи также отметил, что Тегеран предпримет все необходимые шаги для того, чтобы Киев понёс ответственность за произошедшее.
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