В США проводят «мозговой штурм» в поиске рычагов влияния на Иран

Собеседник телеканала уточнил, что запросы разослал офицер разведывательного управления CENTCOM. Другой источник подтвердил, что высокопоставленный американский военный на прошлой неделе обратился к коллегам с просьбой выдвинуть свежие идеи по иранскому направлению.
Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс объяснил логику командования в разговоре с CNN: «У Центрального командования США давняя традиция мыслить и работать инновационно. Адмирал Купер, в частности, обращается к членам нашей замечательной команды, независимо от звания, для достижения максимально возможного уровня оперативной эффективности».
Телеканал отмечает, что подобный «краудсорсинг» по электронной почте для американской армии — шаг нетипичный. По словам военных, он сигнализирует о том, что привычные варианты давления на Иран в глазах администрации Дональда Трампа либо исчерпаны, либо вовсе неприемлемы. Представитель CENTCOM инициировал «мозговой штурм» по e-mail, чтобы нащупать альтернативу. Источник CNN добавил: командование признает необходимость пересмотреть стратегию и держит в уме все возможные сценарии.
CNN со ссылкой на источники обращает внимание на то, что даже самое разрушительное обычное вооружение США едва ли принесет результат без участия сухопутных сил. Объекты, которые интересуют Вашингтон, спрятаны глубоко под землей. Однако Трамп пока не готов отдать приказ о проведени наземной операции.
Еще один источник сообщил, что президент размышляет о символических ударах по Ирану — своего рода «фейерверке» по тем же целям, что и год назад. Такой шаг, по его расчетам, принесет «символическую» победу и позволит выйти из войны.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал старт нового раунда переговоров с Ираном. Диалог начнется в понедельник, 3 августа.
По словам американского лидера, партнеры Вашингтона уверены, что «сделка заключена». Достигнутые договоренности, как ожидается, затронут ситуацию в Ормузском проливе и ядерную программу Тегерана.