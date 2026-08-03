Волгоградским заводам заменят штрафы на инвестиции

В Волгоградской области промышленный сектор получил новый инструмент поддержки — механизм «Инвестиции вместо штрафов», который официально закреплен в Кодексе об административных правонарушениях.
В областной думе председатель комитета по промышленной политике Владимир Ефимов заявил, что нововведение снизит финансовую нагрузку на волгоградские предприятия и поможет сохранить рабочие места.
Воспользоваться новым правом смогут государственные и муниципальные учреждения, предприятия ОПК, а также компании из сфер ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и фармацевтики. Вместо уплаты денежных взысканий в бюджет организации смогут оставлять эти средства в своем обороте и направлять их на модернизацию собственных производственных мощностей.
Ефимов подчеркнул, что такой подход особенно актуален для компаний, которые не успевают устранить нарушения в первоначально отведенные сроки по объективным причинам. Механизм дает им возможность системно решать возникшие проблемы за счет собственных инвестиций.
Представители региональных властей назвали утверждение этой нормы долгожданным событием для всего делового сообщества.
Ранее сообщалось об организации избирательных участов в регионе для арестованных.