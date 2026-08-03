Волгоградским заводам заменят штрафы на инвестиции

Воспользоваться новым правом смогут государственные и муниципальные учреждения, предприятия ОПК, а также компании из сфер ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и фармацевтики. Вместо уплаты денежных взысканий в бюджет организации смогут оставлять эти средства в своем обороте и направлять их на модернизацию собственных производственных мощностей.