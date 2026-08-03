В Москве обновят детскую больницу, принимающую пациентов со всей страны

«Здравоохранение — ключевая сфера, где результаты должны измеряться не объектами, а спасёнными жизнями. За пять лет мы существенно укрепили первичную помощь — тот уровень, с которым человек сталкивается чаще всего. Расходы отрасли выросли с 101,9 до 160,7 млрд рублей. Построены и модернизированы сотни объектов первичного звена, поставлено более 14 тысяч единиц оборудования. Одновременно современная медицина становится доступнее. В Красноярске появились: эндоскопический центр, детская трансплантация костного мозга — первая за Уралом — и девять успешных трансплантаций уже проведены, запущен первый государственный центр ЭКО. А в Лесосибирске, Канске, Ачинске запущены сосудистые центры. Продолжаем укреплять инфраструктуру и решать системные проблемы».