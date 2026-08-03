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В Москве обновят детскую больницу, принимающую пациентов со всей страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице России модернизируют Морозовскую детскую городскую больницу, где ежегодно проходят лечение больше 10 тыс. детей из всех регионов нашей страны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице России модернизируют Морозовскую детскую городскую больницу, где ежегодно проходят лечение больше 10 тыс. детей из всех регионов нашей страны.

В Москве продолжается модернизация Морозовской детской городской больницы. Это одна из ведущих многопрофильных клиник, которая оказывает медицинскую помощь детям с рождения и до 18-летия. Кроме того, здесь лечат пациентов до 21 года, имеющих онкозаболевания. Ежегодно сюда направляют более 10 тысяч детей из 89 регионов страны, в том числе из Красноярского края.

О модернизации больницы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи. Сейчас начали полное обновление корпусов 11 и 22А — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения», — сообщил Сергей Собянин.

Сегодня столица России — это медицинский центр страны, где тестируются и внедряются решения, которые затем тиражируются в регионы и тем самым усиливают отечественную медицинскую инфраструктуру в целом. Также ежегодно более 1 500 врачей со всей страны проходят стажировки на площадках московских клиник.

Новые знания и консультации московских коллег важны для врачей региональных больниц, поскольку в субъектах Федерации также проводится серьезная модернизация медучреждений, включая детское здравоохранение. Речь идет как об оснащении оборудованием, так и о создании комфортного и удобного пространства для пациентов. В Красноярском крае за пять лет существенно укрепили первичную помощь рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев:

«Здравоохранение — ключевая сфера, где результаты должны измеряться не объектами, а спасёнными жизнями. За пять лет мы существенно укрепили первичную помощь — тот уровень, с которым человек сталкивается чаще всего. Расходы отрасли выросли с 101,9 до 160,7 млрд рублей. Построены и модернизированы сотни объектов первичного звена, поставлено более 14 тысяч единиц оборудования. Одновременно современная медицина становится доступнее. В Красноярске появились: эндоскопический центр, детская трансплантация костного мозга — первая за Уралом — и девять успешных трансплантаций уже проведены, запущен первый государственный центр ЭКО. А в Лесосибирске, Канске, Ачинске запущены сосудистые центры. Продолжаем укреплять инфраструктуру и решать системные проблемы».

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