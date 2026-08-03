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МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Латвией

МИНСК, 3 авг — РИА Новости. Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные действия на закрытие границ со стороны Латвии, в том числе несимметричного характера, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

Источник: Государственная пограничная охрана Латвии

«В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан республики Беларусь», — сказал Варнаков журналистам.

Он отметил, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится на Ригу.

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