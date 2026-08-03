МИД Белоруссии прокомментировал закрытие границы Латвией

«В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан республики Беларусь», — сказал Варнаков журналистам.
Он отметил, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится на Ригу.
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